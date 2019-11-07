Тюменская бизнес-леди не выплатила уборщицам более одного миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:20 2019-11-07T11:20:20+03:00

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В Тюменской области продолжается расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя Беркутовой Веры Николаевны. Дело в том, что женщина около полугода не выплачивала заработную плату своим подчиненным.

– По версии следствия, с апреля по октябрь этого года перед работниками ИП образовалась задолженность по заработной плате на общую сумму свыше одного миллиона рублей. В настоящее время по уголовному делу устанавливаются потерпевшие – работников ИП, которым подозреваемая частично или полностью не выплачивала зарплату в этот период, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что потерпевшие могут обратиться в следственный отдел по Калининскому административному округу Тюмени, который находится по адресу: улица Луначарского, дом 57, или по телефону: 8 (3452) 42-11-06 и 64-78-27.

По информации СБИС, ИП Беркутова Вера зарегистрировано в селе Мальково Тюменской области. На рынке организация существует более четырех лет. Она занимается деятельностью по чистке и уборке.

ИСТОЧНИК KP.RU