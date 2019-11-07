2019-11-07T12:39:44+03:00
Происшествия

Друг напал на тюменца из-за обвинений во лжи

По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец побил друга, обвинив во лжи. Фото - pixabay.com.Тюменец побил друга, обвинив во лжи. Фото - pixabay.com.
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В тюменской полиции раздался звонок из медицинского учреждения. Врачи сообщил, к ним доставил побитого мужчину. Полицейские выяснили, что местного жителя так отделал собственный товарищ.

– Мужчины распивали спиртное, между ними произошел конфликт. Находясь в гостях, потерпевший обвинил товарища в клевете, словесная перепалка перешла в драку. Подозреваемый нанес несколько ударов кулаком своему оппоненту, причинив средний тяжести вред здоровью, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Выехавший на место происшествия участковый уполномоченный доставил 45-летнего мужчину в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменец побил друга из-за его нового товарища.

ИСТОЧНИК KP.RU

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