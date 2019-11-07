Следователи разберутся, как труп оказался на детской площадке в Тюмени

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-07T10:53:36+03:00

В Тюмени на детской площадке обнаружен труп мужчины. Фото - СК по Тюменской области.

По результатам проверки будет вынесено решение

Изменить размер текста: A A

В Тюмени в понедельник, 4 ноября, на детской площадке у дома №5а по улице Минской было обнаружено тело мужчины. В том, как труп там оказался, разберутся следователи.

– В настоящее время устанавливается личность погибшего мужчины, причины и обстоятельства произошедшего. Специалисты осмотрели место происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза. Внешних признаков насильственной смерти. Предварительная причина – переохлаждение, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что по данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре на улице Чаплина обнаружен труп голого мужчины. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU