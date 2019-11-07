Прокуратура проверит сообщение о неготовности 600 тюменских домов к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 09:39 2019-11-07T10:33:25+03:00

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Тюменская прокуратура проведет проверку сообщения о срыве отопительного сезона в областном центре. Такую информацию опубликовал ряд СМИ со ссылкой на депутатов.

«Прокуратура Тюменской области организовала проверку распространенной в СМИ информации о неготовности около 600 жилых домов к отопительному сезону. По ее итогам будут приняты необходимые меры реагирования», – такое сообщение появилось на официальном сайте ведомства накануне, 6 ноября.

В пресс-службе администрации города Тюмени в свою очередь сказали, что в ходе мониторинга СМИ было обращено внимание на то, что ряд изданий и журналистов подают некорректную информацию по подготовке к зиме и получению паспортов готовности к работе в зимний период. По информации ведомства, теплоснабжение подано своевременно во все дома, в том числе в дома, получившие акты проверки готовности с выводом о том, что объект проверки не готов к отопительному периоду.

Напомним, отопительный сезон в областном центре стартовал 23 сентября. Именно в этот день глава города Руслан Кухарук подписал соответствующее постановление. Тепло в дома тюменцев подавали по специальной семидневной программе.

ИСТОЧНИК KP.RU