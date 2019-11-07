На вокзале Заводоуковска поезд насмерть сбил женщину

СЕГОДНЯ 10:29 2019-11-07T10:29:02+03:00

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На заводоуковском железнодорожном вокзале поезд сбил женщину. 37-летняя местная жительница от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Смертельный инцидент произошел сегодня, 7 ноября, около 7 утра. Очевидцы произошедшего сообщают, что удар был настолько сильным, что женщину отбросило под пешеходный мост.

– На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, женщина спешила и перебегала железнодорожные пути в неположенном месте, – рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу, добавив, что в настоящее время личность погибшей женщины устанавливается.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что поезд насмерть сбил пенсионера под Тюменью. Мужчина не реагировал на сигналы машиниста. Также в июле этого года молодой парень погиб под колесами поезда в областном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU