2019-11-07T09:15:18+03:00
Общество

Тюменец лишился иномарки из-за больших долгов по коммуналке

Мужчина игнорировал все обращения судебных приставов
Вадим Бегун
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У тюменца забрали авто из-за долгов по коммуналке. Фото - УФССП по Тюменской области.У тюменца забрали авто из-за долгов по коммуналке. Фото - УФССП по Тюменской области.
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В Тюмени злостный неплательщик за коммунальные услуги лишился своего автомобиля. Теперь своего «железного коня» ему придется забирать со штрафстоянки.

– Должник, проживающий на улице Минской и имеющий в собственности помещение для ведения бизнеса, долгое время не оплачивал за тепло и электро-услуги. Он задолжал «УСТЭК» порядка полумиллиона рублей. Ранее мужчину не раз уведомляли о возбуждении исполнительного производства, однако в добровольный срок он так и не погасил задолженность, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В итоге было вынесено решение взыскать с него исполнительский сбор, но тот просто игнорировал все обращения. В ходе рейда во дворе его дома был обнаружен «Хендай-Элантра», который и подлежал аресту в счет погашения долгов. Машину доставили на штраф стоянку. Теперь остается только ожидать тюменца для дальнейших действий. Как показывает практика, после ареста авто должники с охотой оплачивают всю сумму долга в этот же день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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