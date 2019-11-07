Третий открытый Конгресс наставников России пройдет в Тюмени

СЕГОДНЯ 08:49 2019-11-07T08:49:00+03:00

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В третий раз представители крупнейших нефтяных и производственных предприятий с разных регионов страны соберутся в Тюмени 25 – 26 ноября 2019 г. для обсуждения темы: «Наставничество 2.0: Производительность и качество».

Президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса наставников, 14 февраля 2017 г. заявил «… Любовь к профессии, предполагает желание передать свои знания и опыт тем людям, которые будут заниматься этим дальше. Любой профессионал мечтает, чтобы дело, которому он посвятил свою жизнь, развивалось и в будущем оказалось в надежных руках. Думаю, что как раз в этом и есть суть наставничества».

Организаторами Конгресса выступают Тюменский деловой Клуб и Центральный институт труда (Екатеринбург) при поддержке Государственной Думы РФ и Минэкономразвития РФ с участием представителей Агентства стратегических инициатив (Москва), Правительства Тюменской области, Тюменской областной Думы, Союза «Объединение работодателей Тюменской области», Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты Тюменской области, НП «Ассоциация по развитию ИТ Тюменской области».

Партнеры: АО «Северсталь Менеджмент» и Федеральная торговая сеть «Пятерочка».

Максим Орешкин, Министр экономического развития РФ, говоря о национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», отметил, что производительность труда – «это не про то, как много человек работает. Это про то, как мало он делает ненужной работы в процессе своей работы. Поэтому повышение производительности - это не про сокращение, не про увеличение рабочего времени, это про высвобождение рабочего времени для реальной работы, реального результата». Использование базовых принципов системы наставничества на производстве, да и в социальной сфере как раз и позволяет достичь этих результатов.

Ежегодное участие в пленарных заседаниях и работе секций принимает Андрей Ветлужских – депутат Государственной Думы РФ, член Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, председатель федерации профсоюзов Свердловской области, председатель Союза наставников России.

Целевая аудитория Конгресса – это генеральные директора предприятий и руководители служб персонала, представители учебных центров, корпоративных и технических университетов, производственных объединений и предприятий, руководители федеральных и региональных Министерств, сотрудники администраций, депутаты Госдумы РФ и Тюменской области, руководители Правительств регионов России.

В секциях мероприятия принимают участие представители Международного сертификационного органа IMQ по России и СНГ, Национального центра производительности и крупнейших производственных и нефтяных предприятий страны.

На Пленарном заседании «Лучшие практики наставничества. Перезагрузка» 26 ноября планируется рассказ о вручении знаков «Почетный наставник Тюменской области»; награждение победителей региональных конкурсов наставничества «Сахалинский наставник», «Лучший наставник Республики Башкортостан», награждение победителей II Конкурса наставничества среди предприятий России на Кубок Никиты Изотова».

На данный момент участие в Конгрессе подтвердили 16 регионов страны, работа продолжается. В 2018 году в Конгрессе приняли участие представители крупнейших компаний из 21 региона страны. Более подробная информация о Конгрессе представлена на этом сайте.

Место проведения: г. Тюмень, Тюменская областная Дума, ул. Республики, д. 52.