2019-11-07T08:24:57+03:00
Общество

Пропавших два месяца назад тюменцев нашли в Уфе

Парни просто хотели пожить самостоятельно
Вадим Бегун
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Пропавшие тюменцы найдены в Башкортостане. Фото - "Белая Сова - Тюмень".Пропавшие тюменцы найдены в Башкортостане. Фото - "Белая Сова - Тюмень".
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Игорь Бушуев и Алексей Елсуфьев исчезли 9 сентября, предварительно удалив свои аккаунты в социальных сетях. Два месяца о местонахождении тюменцев ничего не было известно, пока они не "всплыли" в столице Башкортостана.

– Парней обнаружили в Уфе. По словам друзей, они «хотели пожить самостоятельно», – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени, добавив, что один из молодых людей уже вернулся в областной центр, второй пока остается в Уфе, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что друзья ушли вместе, удалив из интернета всю информацию о себе. «Все родные переживают. Телефон недоступен, ноутбук проверяли – все удалено. С собой они имеют деньги», – говорили местные жители, знакомые пропавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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