2019-11-07T07:41:48+03:00
Происшествия

Любитель норковых шуб «разводил» продавцов на деньги в Тюмени

По факту краж были возбуждены уголовные дела
Вадим Бегун
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Любитель норковых шуб «разводил» продавцов на деньги в Тюмени. Фото - pixabay.com.Любитель норковых шуб «разводил» продавцов на деньги в Тюмени. Фото - pixabay.com.
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В полицию города Тюмени поступило два заявления от местных жителей. Потерпевшие сообщили, что всего лишь хотели продать шубы, а в итоге лишились денег.

– Тюменцы поместили объявление о продаже норковой шубы, и спустя время им позвонил неизвестный. Мужчина пояснил, что хочет приобрести верхнюю одежду в качестве подарка и готов внести задаток. Мошенник попросил сообщить код смс-сообщения, который пришел на смартфон потерпевшим, и добавил, что деньги поступят в ближайшие минуты. Доверчивые граждане выполнили просьбу телефонных мошенников, после чего неизвестные завладели банковскими реквизитами заявителей и похитили более 200 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время стражи правопорядка проводят все необходимые мероприятия по установлению личности злоумышленников. По данному факту возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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