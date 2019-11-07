2019-11-07T07:01:56+03:00
Общество

Тюменец может «загреметь» на два года в тюрьму за кражу кедровых орехов

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец похитил орехи из машины. Фото - УМВД по Тюменской области.Тюменец похитил орехи из машины. Фото - УМВД по Тюменской области.
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В ялуторовскую полицию поступило сообщение от местного жителя о краже двадцати килограммов кедровых орехов. Как оказалось, их унес с собой молодой человек, который до этого поссорился со своей девушкой.

– Мужчина поругался с подругой в местном ночном клубе и отправился домой. По пути он заметил «Ниву», припаркованную у дома на той же улице, где он проживает. Машина оказалась не заперта, и молодой человек сел в салон, как сам рассказал, чтобы подумать об отношениях с возлюбленной. В багажнике парень заметил два мешка с кедровыми орехами и прихватил их с собой, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Дома любитель орехов поделился с сестрами частью похищенного, а остальное спрятал в хозяйственной постройке у себя во дворе. Там оно и было обнаружено полицейскими. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. В отношении ранее судимого 22-летнего парня возбуждено уголовное дело. Он может попасть в тюрьму на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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