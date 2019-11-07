Мэр Тюмени выслушает жалобы горожан по вопросам ЖКХ

СЕГОДНЯ 06:21 2019-11-07T06:21:14+03:00

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В Тюмени в ближайшую пятницу, 8 ноября, прокурор, глава города, а также руководство ГЖИ и АО «УСТЭК» проведут совместный прием граждан. Все поступившие обращения будут рассмотрены.

Задать свои вопросы руководству города местные жители могут с 16.00 до 17.00. Помимо главы областного центра, граждан примет прокурор Тюмени Эдуард Гиматов, начальник Государственной жилищной инспекции Тюменской области Лариса Боровицкая и представитель АО «УСТЭК».

– Прием состоится в администрации Тюмени по улице Первомайской, 20, кабинет 804. При себе заявителям необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также документы по сути обращения. Записаться на прием можно по телефону 8 (3452) 46-42-19, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве заверили, что все поступившие обращения будут рассмотрены, а при наличии оснований приняты необходимые меры реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU