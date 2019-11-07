Тюменские пешеходы протестировали световозвращающие элементы

СЕГОДНЯ 05:41 2019-11-07T05:41:18+03:00

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В связи с ранним наступлением сумерек на дорогах Тюмени участились случаи наездов на пешеходов, в том числе на "зебрах". Именно поэтому автоинспекторы провели массовое тестирование световозвращающих элементов водителями и пешеходами.

По информации ГИБДД, акция прошла на пешеходных переходах, расположенных на крупных транспортных магистралях города, имеющих по две и более полосы движения в каждую сторону. По мнению инспекторов, переходы через многополосные дороги являются самыми опасными для пешеходов, так как водители, движущиеся по второй полосе и далее, не всегда своевременно замечают пешеходов, идущих по проезжей части.

С наступлением темноты автоинспекторы развернули на тротуаре надпись «Засветись пешеход», изготовленную из световозвращающего материала. При свете фар автомобилей она привлекала внимание водителей, предупреждая, что необходимо снизить скорость при приближении к пешеходному переходу. Автомобилисты отмечают, что наличие даже небольшого светоотражающего элемента на одежде пешеходов позволяет им заблаговременно затормозить.

ИСТОЧНИК KP.RU