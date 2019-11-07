Погода на 7 ноября в Тюмени: все еще тепло

СЕГОДНЯ 05:01 2019-11-07T05:01:21+03:00

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Сегодня, 7 ноября, весь день в Тюмени будет облачным. Мелкий дождь будет идти весь день, и к вечеру может стать еще сильнее.

Температура воздуха ночью будет +3, днем она поднимется до плюс 6. Вечером температура опустится до плюс 5. В этот день ожидается юго-западный ветер, 3-5 метров в секунду.

7 ноября почитается память святых Маркиана и Мартирия. Наши предки обратили внимание на то, что утром этого дня «или дождем заливает, или снегом заметает», также был возможен и туман. В прежние времена говорили, что «в ноябре рассвет с сумерками среди дня встречаются».

ИСТОЧНИК KP.RU