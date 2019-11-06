Тюменцам рассказали, что необходимо для создания экосистемы для ИТ-кластера

СЕГОДНЯ 15:47 2019-11-06T15:47:28+03:00

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В преддверии XII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «ИНФОТЕХ-2019» директор ресурсного центра «1С-Медицина-Регион» Андрей Лозицкий рассказал о том, как можно создать экосистему регионального ИТ-кластера для развития сквозных цифровых технологий и реализации программы «Цифровая экономика».

– Самый быстрый, но нереалистичный способ – сделать Тюмень не только лучшим городом земли, но и столицей нашей страны. Самый реалистичный, но не самый быстрый способ – каждодневная кропотливая работа по созданию проактивного ИТ-сообщества в регионе. Создание высокотехнологичных ИТ-компаний влечет за собой развитие множества социально-экономических факторов: подготовку кадров для цифровой экономики, инвестирование в стартапы по сквозным технологиям, а также организацию площадок для открытого диалога как между ИТ-компаниями, – говорит Лозицкий.

Мужчина также поделился мыслями о том, что нужно делать местным ИТ-компаниям, чтобы принять участие в крупных региональных ИТ-проектах. По его словам, для начала необходимо иметь безупречную репутацию работы с госсектором и быть на хорошем счету у своего вендора.

– Необходимо плотно сотрудничать с вузами в подготовке кадров: читать лекции, брать студентов на практику. Мы пошли дальше и создали «базовую» кафедру, которая выпускает программистов, работающих на платформе «1С:Предприятие», они готовы самостоятельно вести разработку, – делится спикер.

КСТАТИ

Эти и другие вопросы, касающиеся сквозных цифровых технологий и других направлений национальной программы «Цифровая экономика» можно обсудить на XII Тюменском цифровом форуме и выставке информационных технологий «ИНФОТЕХ-2019». Он пройдет 13-14 ноября в Тюменском технопарке. Зарегистрироваться и подробно изучить программу мероприятия можно на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU