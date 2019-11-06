СЕГОДНЯ 14:53 2019-11-06T14:53:01+03:00

В Тюмени прошли юбилейные «Гонки на толокарах». Фото - Наталья Куликова.

На соревнования было зарегистрировано 216 ребятишек от 2 до 5 лет

Изменить размер текста: A A

– Как у любого мероприятия с историей, у «Гонок на толокарах» в честь юбилея появилась своя «Доска почета Героев», – рассказывает основатель соревнований, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. – Было очень приятно наблюдать за эмоциями участников, когда они находили там фамилии своих детей, друзей, родных. Я могу искренне сказать, что люблю свою работу, ведь сколько бы ты не вкладывал сил, времени и переживаний в организацию мероприятия, это всегда возвращается сторицей от улыбок, искренних эмоций и слез радости всех участников – от малышей до дедушек!

Зародившись в Тюмени, за эти 10 лет идея соревнований для самых маленьких вдохновила многих, и сейчас на толокарах гоняют на скорость малыши из разных городов нашей страны.

Победителями юбилейных «Гонок» в Тюмени стали:

В группе от 2 до 3 лет:

Среди девочек:

1 место – Воронова Валерия - 11,50 сек. (2 года 4 месяца)

2 место – Шамсутдинова Дана – 11,83 сек. (2 года 9 месяцев)

3 место – Бородулина Арина – 28,41 сек. (2 года 9 месяцев)

Среди мальчиков:

1 место – Гладышев Максим - 11,45 сек. (2 года 6 месяцев)

2 место – Радюкин Семен – 13,48 сек. (2 года 7 месяцев)

3 место – Макаров Савелий – 18,82 сек. (2 года 1 месяц)

Победителями в своих заездах также стали:

• Падуровский Федор - 20,04 сек. (2 года 7 месяцев)

• Перунов Даниил – 19,80 сек. (2 года 11 месяцев)

• Бусаев Рустам – 22,65 сек. (2 года 5 месяцев)

В группе от 3 до 4 лет:

Среди девочек:

1 место – Емельянова София – 8,90 сек. (3 года 9 месяцев) - София занимала 2 место в 2018 году в возрастной группе 2-3 года

2 место – Погосян Шушанна – 12,60 сек. (3 года 6 месяцев)

3 место – Текутьева Дарья – 15,86 сек. (3 года 8 месяцев) - Даша занимала 3 место в 2018 году в возрастной группе 2-3 года

Победительницами в своих заездах также стали:

• Ростова Арина – 16,82 сек. (3 года 10 месяцев)

• Иванова Белла – 21,20 сек. (3 года 9 месяцев)

Среди мальчиков:

1 место – Дроздов Владислав – 10,45 сек. (3 года 8 месяцев) - Владислав занимал 2 место в 2018 году в возрастной группе 2-3 года

2 место – Иванюк Вадим – 11,05 сек. (3 года 11 месяцев)

3 место – Волоконцев Матвей – 11,50 сек. (3 года 6 месяцев)

Победителями в своих заездах также стали:

• Понкратов Владимир – 12,71 сек. (3 года 5 месяцев)

• Алыков Тимур – 12,62 сек. (3 года 11 месяцев)

• Шаламов Савелий – 14,20 сек. (3 года 8 месяцев)

• Сретенский Яков – 15,20 сек. (3 года 4 месяца)

• Демешко Макар – 11,86 сек. (3 года 5 месяцев)

В группе от 4 до 5 лет:

Среди девочек:

1 место – Вовк Мирослава – 10,41 сек. (4 года 6 месяцев) - Мирослава в 2018 году была победительницей своего заезда в возрастной группе 3-4 года

2 место – Бумажникова Дарья – 11,95 сек. (4 года) - Даша занимала 1 место в 2018 году в возрастной группе 2-3 года

3 место – Журавская Александра – 11,97 сек. (4 года 11 месяцев) - Саша занимала 1 место в 2018 году в возрастной группе 3-4 года

Победительницей в своем заезде также стала:

• Ситникова Анастасия – 12,09 сек. (4 года 7 месяцев)

Среди мальчиков:

1 место – Падуровский Михаил – 9,26 сек. (4 года 7 месяцев)

2 место – Фадеев Артем – 9,66 сек. (4 года 3 месяца)

3 место – Цугуй Федор – 10,21 сек. (4 года 9 месяцев) - Федор в 2018 году был победителем своего заезда в возрастной группе 3-4 года.

Победителями в своих заездах также стали:

• Смирнов Виталий – 11,46 сек. (4 года 8 месяцев)

• Боченин Дмитрий – 12,05 сек. (4 года 5 месяцев)

• Фатеев Максим – 11,90 сек. (4 года 6 месяцев)