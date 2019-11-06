2019-11-06T14:35:16+03:00
Общество

Лекция «Платформенные решения. Опыт Китая по их созданию» пройдет в Тюмени

Поднебесная поражает всех качеством внедрения цифровых технологий
Вадим Бегун
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Лекция «Платформенные решения. Опыт Китая по их созданию» пройдет в Тюмени. Фото - Региональный информационно-образовательный центр.Лекция «Платформенные решения. Опыт Китая по их созданию» пройдет в Тюмени. Фото - Региональный информационно-образовательный центр.
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В Тюмени пройдет лекция «Платформенные решения. Опыт Китая по их созданию». Она будет интересна даже тем, кто не владеет системными знаниями в экономике.

Подробно о том, как в Китае создаются цифровые платформенные решения, расскажет эксперт в области цифровых трансформаций и учредитель фонда «Цифровые платформы» Владимир Румянцев. По его словам, построение цифровой экономики – это процесс долгой систематической работы. Учитывая, что цифровизация – явление повсеместное, важно смотреть на опыт других стран и регионов. В настоящее время Поднебесная в этом плане просто поражает всех темпами и качеством внедрения цифровых решений.

– Лекция «Платформенные решения. Опыт Китая по их созданию» будет интересна не только профессионалам в области разработки цифровых платформ, программистов. Ее структура построена таким образом, что позволит погрузиться в тему даже тем, кто не владеет специальными знаниями в области цифровой экономики, – сообщили в Региональном информационно-образовательном центре.

Мероприятие состоится 14 ноября в рамках XII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «ИНФОТЕХ-2019». Зарегистрироваться на лекцию и узнать подробности можно на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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