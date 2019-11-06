2019-11-06T14:05:33+03:00
Общество

Тюменские спасатели: «Лед на Туре опасен!»

МЧСники проводят беседы с отчаянными рыбаками
Вадим Бегун
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На Туре появился "опасный" лед. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.На Туре появился "опасный" лед. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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В Тюмени для любителей осенней рыбалки провели инструктажи. Дело в том, что в поле зрения спасателей попали рыбаки, которые отважились выйти на реку на лодках.

По информации регионального управления МЧС, непогода, обрушившаяся в середине недели на Тюменскую область, значительно поубавила число отчаянных рыбаков, однако с ними все же проводят «опасные» беседы.

На Туре уже появился первый лед, и там, где течение слабое, он опасен. Лед не издает предупреждающего треска, а просто рушится, складывается под человеком, из-за толстого слоя выпавшего снега создается иллюзия о надежности такого ледового покрова.

– С наступлением осенне-зимнего периода мы усиливаем работу на водоемах, в местах массового выхода людей на лед, также в общеобразовательных учреждениях. Мы рассказываем о правилах поведения и безопасности. Тонкий лед, промоины и полыньи становятся ловушками не только для рыбаков, но и для тех, кто решил поиграть на льду, – отмечает начальник Центра ГИМС МЧС по Тюменской области Сергей Каплин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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