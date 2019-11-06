2019-11-06T11:39:25+03:00
Общество

Более 1,5 тысяч жителей Тюменской области прошли опрос на платформе «Советник губернатора»

Об этом на страничках в соцсетях сообщил Александр Моор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор о проекте Советник губернатора в Тюменской области.

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Более 1,5 тысяч жителей Тюменской области прошли опрос на платформе «Советник губернатора». Фото - Александр Моор.

Более 1,5 тысяч жителей Тюменской области прошли опрос на платформе «Советник губернатора». Фото - Александр Моор.

Более 1,5 тысяч жителей Тюменской области прошли опрос на тему семьи и материнства на новой платформе онлайн-опросов «Советник губернатора». Об этом на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона поблагодарил жителей региона за активное участие в проекте и отметил, что платформа поможет найти ответы на вопросы, которые волнуют каждого из нас.

- Первый опрос мы посвятили теме семьи и материнства. Всего за пять дней его прошли более 1,5 тысяч человек, большая часть которых - молодые родители и те, кто планирует ими стать, - написал Александр Моор.

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на сайте советникгубернатора.рф и до 20 ноября пройти опрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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