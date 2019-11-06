Более 1,5 тысяч жителей Тюменской области прошли опрос на платформе «Советник губернатора»
Александр Моор о проекте Советник губернатора в Тюменской области.
Более 1,5 тысяч жителей Тюменской области прошли опрос на платформе «Советник губернатора». Фото - Александр Моор.
Более 1,5 тысяч жителей Тюменской области прошли опрос на тему семьи и материнства на новой платформе онлайн-опросов «Советник губернатора». Об этом на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Глава региона поблагодарил жителей региона за активное участие в проекте и отметил, что платформа поможет найти ответы на вопросы, которые волнуют каждого из нас.
- Первый опрос мы посвятили теме семьи и материнства. Всего за пять дней его прошли более 1,5 тысяч человек, большая часть которых - молодые родители и те, кто планирует ими стать, - написал Александр Моор.
Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на сайте советникгубернатора.рф и до 20 ноября пройти опрос.
ИСТОЧНИК KP.RU