2019-11-06T12:56:42+03:00
Общество

Тюменские таможенники не пустили опасный груз на территорию региона

Партии продукции "шли" из Казахстана
Вадим Бегун
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Тюменские таможенники не пустили опасный груз на территорию региона. Фото - Россельхознадзор.Тюменские таможенники не пустили опасный груз на территорию региона. Фото - Россельхознадзор.
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В Тюменскую область не пропущено 65 партий опасного товара. Различная продукция перевозилась без каких-либо сопроводительных документов.

Более 214 тонн животноводческой и растениеводческой продукции проконтролировали в октябре инспекторы тюменского управления Россельхознадзора. Партии продукции следовали автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан.

– Из 215 досмотренных партий 65 ввезены с нарушениями законодательства. Так, 3,6 тонны риса, овощей и ягод перевозились без фитосанитарных сертификатов. Более 2,5 тонны – в сопровождении недействительных сертификатов. Также пресечены попытки перемещения на территорию России около тонны мяса, молочной продукции и меда без ветеринарных сопроводительных документов, – рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что вся ввезенная с нарушениями продукция возвращена в Республику Казахстан. Перевозчики привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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