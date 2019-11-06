Утёнок Тюмеша победил в конкурсе на символ аквапарка «ЛетоЛето»

СЕГОДНЯ 11:00 2019-11-06T11:00:27+03:00

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В Тюмени подвели итоги городского конкурса детских рисунков на символ аквапарка «ЛетоЛето». Победительницей стала жительница областной столицы 8-летняя Серафима Филатова. Ее утёнок Тюмеша будет взят за основу при создании символа аквапарка в 2020 году. Девочка выиграла годовой безлимитный абонемент в «ЛетоЛето».

Всего в конкурсе приняли участие 190 ребят из 27 населенных пунктов Тюменской, Свердловской, Пермской, Челябинской и Курганской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Фото - организаторы конкурса.

- Работ было действительно много, все они замечательные, яркие, позитивные. Было много вымышленных персонажей – героев, которых участники придумали сами. Через рисунки чувствуется любовь ребят к аквапарку. Спасибо за замечательные идеи! Обязательно продолжайте мечтать и творить, – сказала генеральный директор комплекса «ЛетоЛето» Ирина Васильева, приветствуя ребят на церемонии награждения.

По результатам голосования жюри 3 место и абонемент на 1 месяц посещения аквапарка получил Сергей Махотин из Тюмени и его рисунок «Маленький тюлень», 2 место и абонемент на 2 месяца в аквапарк получил Георгий Савин из Шадринска и его «Водяной Гоша». 1 место и 3 месяца посещения аквапарка выиграла Дарья Пименова из Тюмени и ее «Динозаврик по имени Лет».

По результатам зрительского голосования, которое проходило на сайте Мегатюмень, абонемент на 6 месяцев посещения аквапарка получила Дарья Пересыпкина из Ишима, ее рисунок «Веселый осьминожек» набрал 2797 голосов.

Фото - организаторы конкурса.

Все участники конкурса получили дипломы и билеты в лето на целый день.