Более 1200 малышей появились на свет в Тюмени в октябре

СЕГОДНЯ 11:48 2019-11-06T11:48:25+03:00

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В Тюмени в октябре было зарегистрировано 1 243 акта рождения. Это на 82 акта больше, чем в прошлом году.

По информации Комитета загса, с начала года в областном центре появилось на свет 10 905 новорожденных. Также стало известно, что в октябре брак зарегистрировали 535 тюменских пар – это на 63 больше, чем в прошлом году.

Всего же с начала года в Тюмени была создана 5 721 семья. И этот показатель вновь выше прошлогоднего. Тогда связали себя узами брака 5 616 семей.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменские родители активно пользуются возможностью получить свидетельство о рождении ребенка прямо в роддоме. Сначала услуга появилась в областном перинатальном центре, позже позитивный опыт переняли и другие родительные дома Тюменской области.

Напомним, что государственный документ теперь можно получить в тюменских роддомах №2 и №3, в тобольской Областной больнице №3 и в ишимской Областной больнице №4.

ИСТОЧНИК KP.RU