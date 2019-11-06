В Уватском районе отремонтируют памятники к юбилею Победы

СЕГОДНЯ 10:36 2019-11-06T10:36:52+03:00

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В Уватском районе вовсю готовятся к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава администрации Сергей Путмин уже подписал распоряжение о направлении средств на ремонт мемориалов и памятников.

– Из областного бюджета на эти цели выделено 510 тысяч рублей. В Алымке отремонтируют памятник «Вернувшимся с Великой Отечественной войны», в Тугалово – памятник «Защитникам Отечества во все времена», а в Осиннике – мемориальные доски «Участникам Великой Отечественной войны», – сообщили в пресс-службе администрации Уватского муниципального района.

Глава Осинниковского сельского поселения Светлана Стерхова рассказала, что три мемориальные доски установят на постамент. Сейчас они располагаются на земле. Также сметой предусмотрено устройство дренажной подушки, будут уложены плитка и бордюр. Центральную мемориальную плиту заменят: уже согласован новый макет. А две плиты с надписями фамилий участников Великой Отечественной войны отреставрируют. Все монтажные работы проведут в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU