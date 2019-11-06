2019-11-06T11:24:28+03:00
Происшествия

В Тюмени пенсионерка на иномарке сбила школьницу

Девочка получила различные травмы
Вадим Бегун
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Тюменская пенсионерка на "зебре" сбила школьницу. Фото - ГИБДД по Тюменской области.Тюменская пенсионерка на "зебре" сбила школьницу. Фото - ГИБДД по Тюменской области.
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В Тюмени накануне, 5 ноября, около девяти часов вечера 61-летняя пенсионерка на «Хендай Солярис» сбила школьницу. В результате дорожно-транспортного происшествия школьница получила травмы.

– 15-летняя девочка переходила нерегулируемый пешеходный переход на улице Судоремонтной, 10. По предварительным данным, пожилая женщина не пропустила пешехода, – сообщили подробности ДТП в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве рассказали об еще одном дорожном инциденте, который произошел вчера. Так, в третьем часу ночи на пересечении улиц Республики-Семакова столкнулись автомобили «Шкода Октавия» и «Фольксваген Поло». По предварительным данным, 41-летняя женщина, управлявшая «Шкодой», не пропустила немецкую иномарку, которая двигалась по главной дороге. «Шкоду» отбросило на металлическое ограждение и светофор. В результате ДТП пассажиры «Поло», 18-летняя девушка и 22-летний молодой человек, получили ссадины и ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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