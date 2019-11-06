2019-11-06T09:34:40+03:00
Происшествия

Пять автомобилей столкнулись на тюменской трассе

В результате ДТП травмировались два пожилых человека
Вадим Бегун
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Пять автомобилей столкнулись на трассе Тюмень-Омск. Фото - ГИБДД по Тюменской области.Пять автомобилей столкнулись на трассе Тюмень-Омск. Фото - ГИБДД по Тюменской области.
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Сразу пять автомобилей столкнулись накануне, 5 ноября, на 101-м километре автодороги Тюмень-Омск. В результате ДТП три человека госпитализированы в больницу.

– По предварительным данным, 59-летний мужчина, управлявший автомобилем «Датсун», совершал обгон, при этом не убедившись в безопасности маневра. Он столкнулся с попутным автомобилем «Исудзу», который ранее уже выехал на полосу встречного движения. Тот в свою очередь влетел в попутно двигавшуюся «Тойоту». От удара японскую иномарку развернуло, и она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Ладой Калиной», – рассказали подробности дорожного инцидента в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В результате ДТП 34-летний водитель отечественного авто, 67-летний мужчина, сидевший за рулем «Тойоты», и его 64-летняя пассажирка с травмами доставлены в больницу Заводоуковска.

В ведомстве также сообщили, что вчера на 54-м километре автодороги Ишим-Викулово в Сорокинском районе опрокинулась «Тойота Камри». Оказалось, что 23-летняя девушка не смогла объехать стоящий «Камаз». Тюменка травмировала плечо, а два ее пассажира получили травму кисти и ушиб плеча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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