Ялуторовская фирма погасила крупный долг по зарплате

СЕГОДНЯ 08:43 2019-11-06T08:43:22+03:00

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В Ялуторовске прокуратура добилась погашения долгов по зарплате в сумме более 460 тысяч рублей. Именно такую задолженность выявили представители прокуратуры в ходе надзорной деятельности в ООО «Валентина».

– В целях защиты трудовых прав граждан мы направили в суд заявления о взыскании зарплаты на общую сумму более 460 тысяч рублей, которые были удовлетворены судом. Исполнение судебных решений было взято на наш контроль, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что в результате принятых мер зарплата была выплачена, и теперь долгов по оплате труда на предприятии нет.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре были выплачены долги по зарплате в сумме более двух миллионов рублей. ООО «Гранитстройкомплект» расплатился с работниками после проверки прокуратурой соблюдения трудового законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU