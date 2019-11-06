2019-11-06T07:01:07+03:00
Звезды

В Тюмени выпускница Тавриды проведет танцевальные мастер-классы

На реализацию проекта девушка получила 300 тысяч рублей
Вадим Бегун
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В Тюмени выпускница Тавриды проведет танцевальные мастер-классы. Фото - pixabay.com.В Тюмени выпускница Тавриды проведет танцевальные мастер-классы. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени в следующий вторник, 12 ноября, откроется танцевальная образовательная площадка «Контекст». Ее организатором выступила одна из победительниц грантового конкурса первого фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ» Варвара Хлюстина. На реализацию проекта девушка выиграла 300 тысяч рублей.

– Мой проект – это танцевальная образовательная площадка «Контекст» специально для молодых хореографов и исполнителей Тюменской области. Образовательная программа пройдет в течение четырех дней в форматах мастер-классов, лекций и совместных творческих лабораторий, посетить которые может любой желающий, – рассказывает Варвара.

По словам девушки, итогом проекта станет постановка, которая объединит работы участников, созданные в разных танцевальных стилях, но с единым посылом. Эксперты направлений Contemporary, Hip-hop и Экспериментал покажут новые движения в своих стилях и научат импровизировать на сцене.

Цель проекта – популяризация танцевального движения в Тюменской области. Благодаря нему молодежи предоставляется возможность для реализации творческого потенциала. Мероприятие пройдет с 12 по 15 ноября В МТЦ «Космос», который находится по адресу: улица Республики, дом 165а.

Отметим, что грантовый конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и входит в открытую платформу «Россия – страна возможностей». Первый фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» проходил с 20 по 26 августа в Крыму. С 23 по 25 августа в дни основной программы «Тавриду» посетили 92 тысячи зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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