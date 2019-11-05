2019-11-05T19:49:17+03:00
Общество

Техника и оборудование для реализации проекта «Сохранение лесов» поставлена на 100%

Региональный проект реализуется в рамках национального проекта «Экология»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Техника и оборудование для реализации проекта «Сохранение лесов» поставлена на 100%Техника и оборудование для реализации проекта «Сохранение лесов» поставлена на 100%Фото: Татьяна Коркина
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В 2020 году объем лесовосстановления и лесоразведения в Тюменской области увеличится и составит 7,6 тысяч гектаров, процент соотношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубки и погибших лесных растений составит 73%. Об этом сообщил начальник отдела мониторинга, охраны и защиты лесов департамента, администратор регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» Олег Турнаев.

По его словам, региональным проектом предусмотрена покупка новой техники и оборудования, и сегодня вся техника поставлена на 100%. Также в рамках регионального проекта достигнуты плановые показатели количества выращенного материала, они составляют 16,1 млн. Запас семян лесных растений укомплектован на 66%, заключены контракты на закуп семян.

Как отметил председатель совета, руководитель проектов компании «Лесные технологии» Андрей Мединцев, согласно показателям регионального проекта «Сохранение лесов» в динамике на ближайшие годы, целевой показатель будет соответствовать 100% к 2024 году.

- Нужно к этому показателю идти планово и постепенно. Это большая систематическая работа, - подчеркнул председатель общественного совета. – В идеале было бы, чтоб каждый житель Тюменской области приложил руку к лесопосадкам. Тогда люди будут посещать лес с другим настроением и другими намерениями

Общественник, а в прошлом работник лесной отрасли Андрей Агарков положительно оценил работу по выполнению регионального проекта. По его словам, единственный проект, который не вызвал нареканий Общественной палаты, это «Сохранение лесов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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