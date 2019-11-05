2019-11-05T19:27:22+03:00
Общество

Основной показатель проекта «Сохранение лесов» в Тюменской области достигнут с перевыполнением

Он реализуется в рамках национального проекта «Экология»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Основной показатель проекта «Сохранение лесов» в Тюменской области достигнут с перевыполнениемОсновной показатель проекта «Сохранение лесов» в Тюменской области достигнут с перевыполнением
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Члены общественного совета департамента лесного комплекса Тюменской области обсудили исполнение регионального проекта «Сохранение лесов», который реализуется в рамках национального проекта «Экология», и планы по его реализации на 2020 год. По словам начальника отдела мониторинга, охраны и защиты лесов департамента, администратора регионального проекта Олега Турнаева, основной показатель проекта - соотношение площади лесовосстановления и лесоразведения к вырубленным и погибшим лесным насаждениям.

- Дополнительные показатели проекта – это снижение ущерба от лесных пожаров, увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, количество выращенного посадочного материала, формирование запаса семян лесных растений. Проектом учитывается и площадь погибших лесных насаждений, и площадь сплошных рубок, осуществленных в предыдущие годы, - отметил Олег Турнаев.

Он подчеркнул, что основной показатель достигнут даже с перевыполнением. Плановое соотношение лесовосстановления составляет 64,4%, по оперативным данным выполнено 76%. Это большой показатель для региона, так как среднее значение за последние 10 лет составляет порядка 58%.

Работы по лесовосстановлению и лесоразведению выполнены и на арендованной земле. По словам Турнаева, с теми арендаторами, которые не выполнили работы полностью, будет проведён анализ причин невыполнений. Если подтвердятся нарушения условий договора аренды, в их адрес будут направлены претензионные письма и штрафы. Тем не менее, есть арендаторы, которые завершили работы по восстановлению леса с перевыполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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