Особую экономическую зону могут создать в Тобольске

СЕГОДНЯ 18:14 2019-11-05T18:14:37+03:00

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На базе нефтехимической площадки «СИБУРа» в Тобольске может быть создана особая экономическая зона. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время открытия завода «Прованс Групп» в индустриальном парке «Боровский». Как сообщили в пресс-службе главы региона, особая экономическая зона позволит дать предприятиям большее количество льгот, чем в индустриальном парке.

Как отметил Александр Моор, проект требует серьёзной работ, координации и принятия совместных решений с федеральными партнёрами. По его словам, продукция, которую выпускает компания «СИБУР», можно использовать для дальнейшей переработки.

- Мы задумываемся о такой форме поддержки и создании особой экономической зоны в Тобольске. Этот проект позитивно скажется и на развитии города, Тобольск должен быть в нем заинтересован, - отметил глава региона.

Рассказывая о развитии индустриальных парков в регионе, Александр Моор напомнил, что это универсальный механизм создания комфортных условий для привлечения инвесторов. Он заключается в том, чтобы предоставлять площадки со всей инфраструктурой и пакет мер административной, финансовой и налоговой поддержки.

- У Тюменской области большой опыт работы в этом направлении. Индустриальный парк «Боровский» уже полностью заполнен, сейчас необходимо направить все усилия на успешное заполнение индустриального парка «Богандинский». Этот парк масштабнее, а значит, там потребуется еще больше усилий, будет больше резидентов и увеличится эффект для экономики по объему инвестиций и созданию рабочих мест, - подчеркнул Александр Моор.

Кроме того, в регионе могут быть созданы небольшие локальные муниципальные площадки, куда могли бы заходить средние и малые предприятия и создавать свои производства.

ИСТОЧНИК KP.RU