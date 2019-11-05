Тюменские дороги вновь признали самыми качественными в России

СЕГОДНЯ 18:04 2019-11-05T18:04:52+03:00

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Тюменские общественники проверили качество гарантийных дорог, отремонтированных в том числе по приоритетному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По итогам проведенных в 2019 году рейдов эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в третий раз признали тюменские дороги самыми качественными в России.

Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, общественники оценивали общее состояние улично-дорожной сети, безопасность на дорогах в 56 городах, в 33-х городах проанализирована доступность городской среды.

Свою работу дорожная инспекция ОНФ начала работу 8 апреля в Севастополе, а завершила 13 сентября в Екатеринбурге. За это время общественные контролеры проехали 60 тысяч километров по дорогам федерального, регионального и муниципального значения, оценив качество и безопасность дорожного покрытия в 55 регионах РФ.

После всех проверок эксперты ОНФ составили рейтинг общего состояние улично-дорожной сети городов России. Как в 2015-м и 2017-м годах, лучшие дороги оказались в Тюмени. Второе место – у Белгорода, третье – Барнаул.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в этом году в программу ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вошли все областные дороги. На 2019 год план ремонта составил более 400 объектов общей протяжённостью 500 километров. Помимо Тюмени, дороги ремонтировались в 54 населённых пунктах Тюменского района, включённых в программу. На сегодняшний день отремонтировано 179 объектов общей протяжённостью более 90 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU