В Тюменской области завершился конкурс военно-патриотической песни «Димитриевская суббота»

СЕГОДНЯ 17:47 2019-11-05T17:47:34+03:00

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Семьдесят исполнителей, авторов и музыкальных коллективов из городов УФО, Луганской и Донецкой народных республики и Республики Мали Западной Сибири приняли участие в XXV молодёжном фестивале и международном конкурсе военно-патриотической песни «Димитриевская суббота». Как сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, основные мероприятие прошли на сцене Дворца творчества и спорта «Пионер» с 31 октября по 2 ноября.

Лауреатами юбилейного конкурса «Димитриевская суббота» стали:

- в номинации «Вокальные группы 14–17 лет» - тюменская группа «Фокус»;

- в номинации «Вокальные группы 18–30 лет» - тюменская группа Up Great;

- в номинации «Вокально-инструментальные ансамбли 14–17 лет» - ишимский ВИА «Робинзоны»;

- в номинации «Вокально-инструментальные ансамбли 18–30 лет» - тюменский ансамбль «Краски лета»;

- в номинации «Исполнители песен 14–17 лет» - исполнитель из Тюмени Ислам Балкоев и певица из Омутинского района Яна Пальянова;

- в номинации «Исполнители песен 18–30 лет» - исполнительница из Тюмени Дарья Кармацких.

На сцене фестиваля впервые выступили музыканты из соседних дружественных республик. Как отметили солисты вокальной группы SunRise из Луганской Народной Республики, дипломанты юбилейного XXV фестиваля «Димитриевская суббота» Ольга Герман и Игорь Колосов, тема любви к Родине им близка, особенно сейчас.

- Мы понимаем, о чем поем — в 2014 году в нашем крае начались военные действия. Коллективом мы исполнили песню «Хотят ли русские войны» — она отражает наше внутреннее состояние — и «Веруем». Ей мы хотели передать частичку творчества наших земляков — творчества Луганской земли, - рассказали исполнители.

Напомним, фестиваль проходит с 1995 года. Спустя много лет у фестиваля появился девиз «За веру, народ и Отечество!», и он стал некой универсальной моделью, в которой нашли отражение все военные исторические события нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU