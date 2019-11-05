2019-11-05T17:37:25+03:00
Звезды

Стали известны лауреаты I регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов

Мероприятие состоялось в рамках национального проекта «Культура»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Стали известны лауреаты I регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективовСтали известны лауреаты I регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов
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В тюменском ДК «Нефтяник» в День народного единства, 4 ноября, состоялись гала-концерт и церемония награждения победителей I регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, который прошёл в рамках национального проекта «Культура». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, лауреаты и обладатель Гран-при фестиваля представят регион на Всероссийском фестивале любительских коллективов в 2020 году. Там участники смогут побороться за гранты в размере 2 млн рублей.

Хор русской песни «Сибирь» под руководством заслуженного работника культуры РФ Владимира Костылева (пос. Боровский Тюменского района) стал обладателем Гран-при I регионального фестиваля-конкурса любительских коллективов.

Звание лауреатов получили: хореографический коллектив «Каприз» из посёлка Приртышского Тобольского района, цирковая студия «Мечта» из Ишима, народный любительский хор «Россияночка» из Голышманово, народный хор русской песни Ялуторовска, вокальный коллектив «Гармония» из села Юргинское, инструментальный ансамбль «Веселые ложки» из Тобольска, народный любительский театральный коллектив «Альянс» из села Абатского, образцовый любительский ансамбль народного танца «Калинка» из села Ярково, фольклорный ансамбль «Ленок», ансамбль русских инструментов «Росинка» из Голышманово.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», первый муниципальный этап фестиваля прошёл в Тобольске 5 октября. Самодеятельные коллективы Вагайского, Уватского, Ярковского и Тобольского районов представили на суд жюри более 30 номеров. Победителями стали ансамбли Тобольска и Тобольского района: «Раздолье», «Каприз» и «Веселые ложки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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