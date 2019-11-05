Альфа-Банк считает драйвером своей доходности кредитование населения

СЕГОДНЯ 17:39 2019-11-05T17:39:30+03:00

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Финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов в интервью Bloomberg заявил о планах по развитию розничного портфеля и его росте на 40-45% в текущем году. По его словам, более активное розничное кредитование и развитие ипотеки необходимо для привлечения новых клиентов и получения еще больших доходов.

ЦБ неоднократно говорил, что в потребительском кредитовании в России увеличиваются риски. В Альфа-Банке, тем не менее, на это смотрят спокойно: Чухлов полагает, что кризиса в сегменте не стоит ожидать еще минимум 12-18 месяцев, а в ипотеке – не менее десяти лет.

- Мы продолжим наращивать нашу долю рынка, внимательно следя за показателями риска, улучшая взыскание и прочие процессы в кредитовании. Когда увидим факты, тогда что-то можем более глобально поменять, – отметил топ-менеджер.

Чухлов добавил, что рыночный риск не обязательно ведет к тому, что объемы выдачи кредитов сокращаются. Процент одобрения действительно снижается там, где риски велики, однако в случае благоприятной ситуации можно выдавать и больше. Финансовый директор полагает, что через пять лет такую стратегию Альфа-Банка оценят многие.

Клиентская база Альфа-Банка ежегодно увеличивается на 20-25%. Главная задача – нарастить значительным образом долю розницы в кредитном портфеле. Это связано со снижением доходности в корпоративном сегменте, в ближайшие несколько лет роста в этом сегменте ждать не стоит. Крупные проекты в основном или государственные или полугосударственные, частному банку сложно на это реагировать.

Чухлов привел в пример «Открытие», который ниже всех на рынке по ставкам для крупных корпоративных заемщиков. У банка огромный инвестированный объем капитала, это делает выгодным размещение денег – по крайней мере, на короткий срок.

ИСТОЧНИК KP.RU