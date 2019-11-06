2019-11-06T07:44:30+03:00
Общество

Тобольские школьники заслушали приговор по делу о сбыте крупной партии наркотиков

С учащимися провели профилактическую беседу прямо в здании суда
Вадим Бегун
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Тобольские школьники отправились в суд. Фото - pixabay.com.Тобольские школьники отправились в суд. Фото - pixabay.com.
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Тобольские школьники побывали в здании городского суда. В рамках акции «Закон суров, но это закон» прокуроры и полицейские провели с ними профилактическую беседу.

Подростки заслушали приговор мужчине, обвиняемом в преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков. Суд признал 22-летнего уроженца города Абакана виновным в сбыте крупной партии запрещенных веществ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 9 лет.

– После оглашения приговора оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотических средств майор полиции Лилия Чаленко поделилась со школьниками статистикой совершения подобных преступлений. Она пояснила, что сейчас распространением наркотиков занимаются в основном молодые люди от 20 до 35 лет. Их основная цель – заработок, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

После беседы ребята задали стражам порядка интересующие их вопросы. Как отметила полицейский, такие встречи позволяют сформировать у подростков ответственное отношение к своим поступкам, и увидеть, к каким последствиям приводит совершение преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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