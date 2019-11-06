СЕГОДНЯ 06:21 2019-11-06T06:21:13+03:00

На улице Артамонова в Тюмени обесточат светофоры. Фото: Вадим Бегун

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 6 ноября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Молодежной и Депутатской, с 13.00 до 17.00 – на пересечении улиц Артамонова и Карнацевича, а также на пересечении улиц Суходольской и Артамонова.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU