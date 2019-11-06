Как за полчаса организовать новогодний корпоратив в Тюмени?
Согласитесь, что самое утомительное в преддверии праздников – это их организация: подбор места, выбор меню, программы и т.д. Потому в Тюмени решили создать проект, который поможет горожанам буквально за 30 минут выбрать не только ресторан или кафе для празднования, но и узнать меню, стоимость, все нюансы программы, вместимость зала, его интерьер и украшение к празднику, наличие парковки и прочие плюсы и минусы.
Также в проекте «Где в Тюмени провести новогодний корпоратив» есть прямые контакты всех ресторанов, что убережет вас от посредников и мошенников. Сразу со страницы проекта вы моментально сможете связаться с выбранным заведением, узнать свободные даты, обсудить все нюансы.
Вся информация в проекте актуальна именно для новогодних корпоративов 2019 г. Потому нет необходимости вспоминать места, искать их сайты и ходить по его разделам в поисках нужного. Заходите в проект и выбирайте идеальный для вас вариант!
ИСТОЧНИК KP.RU