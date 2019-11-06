2019-11-06T05:01:16+03:00
Общество

Погода на 6 ноября в Тюмени: дождь на целый день

В городе резко потеплеет
Вадим Бегун
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В Тюмени целый день будет идти дождь.В Тюмени целый день будет идти дождь.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 6 ноября, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Ожидается мелкий дождь, который ближе к вечеру должен закончиться.

Температура воздуха ночью будет +2, днем она поднимется до плюс 3. Вечером будет такая же температура. В этот день ожидается юго-западный ветер, 3-5 метров в секунду.

В этот день почитается память святого Арефы и отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого. Ночью 6 ноября может выпасть первый прочный снег. В старину приметили, если грибов уродилось мало – зима будет снежная и суровая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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