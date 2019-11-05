Дорогой кот, нож в груди и кость в горле: публикуем главные новости Тюмени 5 ноября 2019

СЕГОДНЯ 16:10 2019-11-05T16:10:26+03:00

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1. Сегодня в полиции рассказали интересную историю. Дело в том, что тоболяк купил кота за 55 тысяч рублей. Однако потом выяснилось, что животное в доме находиться не может, так как у детей началась аллергия на шерсть. Тогда расстроенный мужчина отвез кота на работу. К сожалению, и там его питомец не задержался.

В один из дней незнакомая женщина просто зашла на территорию организации, схватила "британца" и умчалась на автомобиле в неизвестном направлении. Правда, отыскать жительницу села Алымка Уватского района стражам порядка не ставило труда. Позже женщина сама привезла кота в полицию и заявила, что он ей очень понравился, поэтому она и решила поселить его у себя дома.

Женщина украл дорогого кота у тоболяка. Фото - pixabay.com.

2. Еще одна история от полицейских: тридцатилетний тюменец получил тяжкий вред здоровью. В одном из дворов на него напал мужчина с ножом.

В ведомстве пояснили, что преступник не был случайным прохожим: за несколько дней до инцидента мужчины поругались. По горячим следам стражи правопорядка задержали ранее судимого 39-летнего жителя города Тюмени. По данному факту возбуждено уголовное дело.

3. А вот еще одна история, на этот раз от медиков. Инцидент, который, к счастью, закончился благополучно, произошел с тюменской пенсионеркой. Женщина подавилась во время еды так, что куриная кость застряла прямо в горле. Прибывшие на вызов фельдшеры скорой медицинской помощи отвезли пациентку в больницу, где ей удачно вытащили инородный предмет.

Кстати, это не один подобный случай. На минувших выходных у другой женщины вата застряла в носу. Женщина чистила нос ватными палочками.

У тюменки застряла кость в горле. Фото - pixabay.com.

4. Сегодня в Тюмени личному составу отдела полиции № 4 был представлен новый руководитель. На эту должность назначен Петр Екимов.

Начальник тюменской полиции Евгений Козлов, открывая торжественное мероприятие, зачитал приказ о назначении Петра Екимова и озвучил его послужной список. Он пожелал новому руководителю продолжать ответственно и достойно выполнять свой служебный долг.

5. Сегодня стал известно, что за три выходных дня в травпункт ОКБ №2 обратился 491 человек. Из них порядка ста тюменцев связывают свои травмы с гололедными явлениями.

По информации пресс-секретаря департамента здравоохранения по Тюменской области Александры Малыгиной, в целом цифра пострадавших меньше, чем в среднем в зимнее время года. Обращаемость не превысила среднесуточную по году.

ИСТОЧНИК KP.RU