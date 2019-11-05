В Тюмени выяснили, каким должен быть современный юрист

СЕГОДНЯ 15:34 2019-11-05T15:34:15+03:00

Изменить размер текста: A A

30 октября в белом зале Тюменского государственного университета состоялся круглый стол с представителями профессионально-общественных объединений, контрольно-надзорных органов и лучшими студентами ТюмГУ по теме: «Трансформация профессии юриста в цифровом мире, или каким должен быть современный юрист». Мероприятие началось с торжественного вручения благодарственных писем многолетним профессиональным стратегическим партнерам Союза «Западно-Сибирская Правовая Палата», которому исполнилось 10 лет.

Цифровизация социально-экономических отношений как инструмент развития правового демократического государства все больше входит во все сферы жизни. Это отмечают все государственные деятели, представители юрбизнеса и предприниматели. Сегодня чрезвычайно актуальная задача – создание национальной системы управления данными. Это одна из систем, которая должна объединить все министерства и ведомства, сделать удобным обмен информацией между ними, предоставлять доступ к определенным сервисам бизнесу и гражданам. Пока все ведомства собирают и хранят данные по-своему, используя разные методы обработки. Локальные решения для совместной работы есть, следующий этап – единая система.

Развитие цифровых технологий и происходящие в связи с этим изменения в законодательстве открывают для современных юристов большие перспективы, которые, с одной стороны, должны аккумулировать весь тот опыт и накопленные многими десятилетиями знания, с другой стороны – создают новую форму отношений, ведущую к переходу к принципиально новому типу общества. Тему Цифровой экономики и новой правовой реальности ЗСПП поднимали в рамках Юрнедели-2019. Тогда Владимир Сысоев, заместитель губернатора Тюменской области выразил надежду на конструктивный диалог между юристами, правительством Тюменской области, органами государственной власти, муниципальными образованиями Тюменской области.

Как известно, президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года, рекомендовав внести изменения в нацпрограмму «Цифровая экономика», в том числе разработать и утвердить федеральный проект «Искусственный интеллект». Именно поэтому членами ЗСПП было принято решение обсудить, какими новыми навыками, знаниями и качествами должны обладать юристы в меняющемся цифровом мире, как юристу адаптироваться к новым правилам в условиях цифровизации экономики, какие существуют новые тренды в юридической профессии и развитие Legal Tech.

Состоялось обсуждение имеющих место негативных практик в деятельности юристов с яркими интерактивными зарисовками из кинематографа и практики действующих руководителей юркомпаний; обсуждение сверхкачеств, которые должны появиться в деятельности юристов в современном цифровом мире, чтобы они смогли быть востребованными; обсуждение результатов исследования, проведенного ЗСПП совместно с крупными корпорациями в рамках Юрнедели-2019 о наиболее востребованных качествах юристов-консультантов у инхаус-юристов.

Все участники отметили стремительное развитие нового типа социально-экономических отношений, обусловленный переходом к новому типу общества в условиях которого классическое понятие о праве уходит в прошлое. Эти изменения на сегодняшний день носят глобальный характер и процесс таких изменений уже неизбежен. Мы наблюдаем появление новых видов экономической деятельности, появляются новые виды прав, происходит повсеместная трансформация правовых институтов. Все эти изменения происходят под прямым воздействием цифровых технологий, и действующее на сегодняшний день законодательство уже не соответствует вызовам нового времени. Впереди много работы и переход к новому типу общества, в котором право будет иметь несколько другую форму, отличную от его классического, но уже устаревшего представления.

Завершилось мероприятие вручением благодарственных писем Инной Лосевой, депутатом Тюменской областной Думы, членам ЗСПП, 10 лет участвующим в развитии цивилизованного рынка оказания юруслуг, работающим в сфере правового просвещения молодежи, предпринимательского сообщества и граждан.