Тюменская полиция встретила нового начальника

СЕГОДНЯ 15:53 2019-11-05T15:53:30+03:00

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В Тюмени личному составу отдела полиции № 4 был представлен новый руководитель. На эту должность назначен Петр Екимов.

Начальник тюменской полиции Евгений Козлов, открывая торжественное мероприятие, зачитал приказ о назначении Петра Екимова и озвучил его послужной список. Карьеру в правоохранительных органах Екимов начал шестнадцать лет назад. С 2003 по 2007 год он занимал должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска территориального отдела полиции № 3 при УВД города Курган. С 2007 года был оперуполномоченным группы по раскрытию преступлений прошлых лет оперативно-розыскной части при УВД по Курганской области.

С 2009 по 2011 год Екимов занимал должность первого заместителя начальника ОВД по Притобольному району Курганской области. С 2011 по 2018 год был заместителем начальника МО МВД России «Притобольный». Козлов пожелал новому руководителю продолжать ответственно и достойно выполнять свой служебный долг.

ИСТОЧНИК KP.RU