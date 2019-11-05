2019-11-05T15:10:31+03:00
Происшествия

Ленивый тюменец чуть не зарезал брата, который не давал ему лежать на диване

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец из-за замечания чуть не зарезал брата. Фото - pixabay.com.Тюменец из-за замечания чуть не зарезал брата. Фото - pixabay.com.
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В селе Исетское брат пошел против брата. Все потому, что один не давал другому спокойно лежать на диване.

– 38-летний мужчина проживает в доме с братом и его семьей. Утром супруга потерпевшего ушла на работу, а глава семейства, вернувшись из магазина, попросил родственника накормить пса. Мужчина просьбу проигнорировал. Тогда хозяин жилплощади заявил, что тому необходимо что-то делать по дому, а не просто лежать. Это замечание вызвало приступ агрессии у родственника, и он, вооружившись кухонным ножом, с угрозами направился в сторону старшего брата, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что 48-летнему обратившемуся удалось выбить из рук оппонента нож, а после позвонить в полицию. По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Теперь лежебока может спокойно отдохнуть в тюрьме, если суд признает его виновным. А пока подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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