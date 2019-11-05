2019-11-05T14:41:28+03:00
Общество

При участии Сбербанка открылся завод по переработке зелени

Вадим Бегун
Поделиться:
Фото - ПАО "Сбербанк".Фото - ПАО "Сбербанк".
Изменить размер текста:

Сегодня в Тюмени открылся завод по переработке свежих натуральных салатов и овощных смесей, полностью готовых к употреблению. Собственник предприятия – ООО «Прованс». Инвестиции в размере 70 миллионов рублей на реализацию проекта предоставил Сбербанк. Завод располагается на территории индустриального парка «Боровский».

На торжественной церемонии запуска предприятия присутствовали губернатор Тюменской области Александр Моор, руководство и коллектив компании ООО «Прованс» и представители Сбербанка.

- Для Сбербанка финансирование новых производств и крупных инвестиционных проектов является одним из стратегических приоритетов. Мы высоко оцениваем потенциал работы завода и его вклад в развитие экономики тюменского региона - это и создание новых производственных мощностей, и организация рабочих мест, и поступление налогов в бюджет региона, - отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

В результате реализации проекта создано современное производство, в рамках которого производится переработка (мойка, очистка, нарезка) и упаковка овощей – картофеля, свеклы, моркови, лука и капусты. Производство компании базируется на современных европейских технологиях производства ультра-фреш продукции. География поставок компании охватывает большое количество городов.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ленивый тюменец чуть не зарезал брата, который не давал ему лежать на диване
После краткосрочного потепления тюменцев ждут морозные выходные
Около ста тюменцев обратились в травмпункт из-за гололеда
Кость в горле, вата в носу: с какими проблемами тюменцы обращаются в скорую
Пять тюменских маршрутов возвращаются на улицу Полевую
Мужчина, пришедший навестить жену в тюменкую клинику, сам слег с инсультом
«Веня вернулся!»: тобольские полицейские отыскали дорогого кота, украденного незнакомкой
Авто против погрузчика: маленький тюменец пострадал в необычной аварии
Тюменцам разрешили оставлять у мусорных контейнеров старую мебель и коляски
Тюменец после ссоры с девушкой пошел прыгать на чужой машине
В одном из тюменских дворов мужчину ударили ножом в грудь
«Им ничего не будет»: в Тюмени на пешеходном переходе сбили девушку
В тюменском сквере появился памятник боевой бронемашине
Очевидцы выбивали ворота: в Тюмени на улице Полевой полыхал дом
Тюменец перевел крупный аванс за автомобиль: продавец оказался мошенником
По району: пьяный тюменец угнал авто с парковки на улице Мусоргского
Тюменцев приглашают закупиться мясом и яйцами
На улице Зои Космодемьянской в Тюмени обесточат светофор
Погода на 5 ноября в Тюмени: снег на целый день
В Тюменской области обсудили меры по снижению уровня производственного травматизма
Александр Моор вручил почётные награды жителям Тюменской области
Жители региона могут принять участие в обсуждении проекта закона «Социальный кодекс Тюменской области»
Тюменские врачи повышают квалификацию в Уфимском НИИ глазных болезней
Основатель «Потеряшек» рассказала тюменцам, как без денег создать сеть волонтерства
В Тюмени запущен проект для мотивации детей-сирот и студентов