После краткосрочного потепления тюменцев ждут морозные выходные
В Тюмени предстоящие выходные будут по-настоящему зимние. Однако мороз продержится недолго, и на следующей неделе вновь установится плюсовая температура.
Относительно теплая погода будет радовать местных жителей до самой ночи пятницы. С 8 на 9 ноября температура воздуха резко опустится с плюс 5 до минус 12. В субботу днем воздух «прогреется» до 7 градусов со знаком минус. Однако в этот день осадков не ожидается, хотя до этого Тюмень еще зальет дождями. Ветер северный, всего три метра в секунду с порывами до семи метров в секунду.
По информации тюменского Гидрометцетра, в воскресенье станет немного теплей – еще на три градуса, подует южный ветер. Ночью также станет не так холодно – до минус 10. Следующая неделя для тюменцев начнется с потепления. В понедельник, вторник и среду температура воздуха составит два градуса со знаком плюс.
ИСТОЧНИК KP.RU