2019-11-05T14:16:55+03:00
Общество

После краткосрочного потепления тюменцев ждут морозные выходные

В пятницу ночью температура воздуха резко опустится
Вадим Бегун
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В Тюмени на выходных установится морозная погода.В Тюмени на выходных установится морозная погода.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени предстоящие выходные будут по-настоящему зимние. Однако мороз продержится недолго, и на следующей неделе вновь установится плюсовая температура.

Относительно теплая погода будет радовать местных жителей до самой ночи пятницы. С 8 на 9 ноября температура воздуха резко опустится с плюс 5 до минус 12. В субботу днем воздух «прогреется» до 7 градусов со знаком минус. Однако в этот день осадков не ожидается, хотя до этого Тюмень еще зальет дождями. Ветер северный, всего три метра в секунду с порывами до семи метров в секунду.

По информации тюменского Гидрометцетра, в воскресенье станет немного теплей – еще на три градуса, подует южный ветер. Ночью также станет не так холодно – до минус 10. Следующая неделя для тюменцев начнется с потепления. В понедельник, вторник и среду температура воздуха составит два градуса со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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