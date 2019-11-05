2019-11-05T13:51:24+03:00
Здоровье

Около ста тюменцев обратились в травмпункт из-за гололеда

Медики рассказали о «любимых» местах падений местных жителей
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцы потянулись в травматологию из-за гололеда.Тюменцы потянулись в травматологию из-за гололеда.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

За три выходных дня в травпункт ОКБ №2 обратился 491 человек. Из них порядка ста тюменцев связывают свои травмы с гололедными явлениями.

По информации пресс-секретаря департамента здравоохранения по Тюменской области Александры Малыгиной, в целом цифра пострадавших меньше, чем в среднем в зимнее время года. Обращаемость не превысила среднесуточную по году.

– Что касается сегодняшнего утра, то пока обращения, связанные с гололедом, единичны. По ощущениям на улице скользко, поэтому рекомендуем быть предельно осторожными. «Любимые» места падений – ступеньки и крыльцо магазинов, остановки, территория возле подъездов домов. При падении чаще всего наблюдаются переломы и незавершенные переломы костей, ушибы, а также растяжение связок, – сообщила Малыгина.

В ведомстве добавили, что главное в такую погоду – это выбрать правильную обувь (без каблуков и на рифленой нескользящей подошве). Не следует носить длиннополую одежду и сумки на длинных ручках. Руки в карманах держать также не рекомендуется. Не нужно пытаться затормозить падение, растопыривая руки и ноги, и хватаясь за что-то – это может увеличить количество травм и переломов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ленивый тюменец чуть не зарезал брата, который не давал ему лежать на диване
При участии Сбербанка открылся завод по переработке зелени
После краткосрочного потепления тюменцев ждут морозные выходные
Кость в горле, вата в носу: с какими проблемами тюменцы обращаются в скорую
Пять тюменских маршрутов возвращаются на улицу Полевую
Мужчина, пришедший навестить жену в тюменкую клинику, сам слег с инсультом
«Веня вернулся!»: тобольские полицейские отыскали дорогого кота, украденного незнакомкой
Авто против погрузчика: маленький тюменец пострадал в необычной аварии
Тюменцам разрешили оставлять у мусорных контейнеров старую мебель и коляски
Тюменец после ссоры с девушкой пошел прыгать на чужой машине
В одном из тюменских дворов мужчину ударили ножом в грудь
«Им ничего не будет»: в Тюмени на пешеходном переходе сбили девушку
В тюменском сквере появился памятник боевой бронемашине
Очевидцы выбивали ворота: в Тюмени на улице Полевой полыхал дом
Тюменец перевел крупный аванс за автомобиль: продавец оказался мошенником
По району: пьяный тюменец угнал авто с парковки на улице Мусоргского
Тюменцев приглашают закупиться мясом и яйцами
На улице Зои Космодемьянской в Тюмени обесточат светофор
Погода на 5 ноября в Тюмени: снег на целый день
В Тюменской области обсудили меры по снижению уровня производственного травматизма
Александр Моор вручил почётные награды жителям Тюменской области
Жители региона могут принять участие в обсуждении проекта закона «Социальный кодекс Тюменской области»
Тюменские врачи повышают квалификацию в Уфимском НИИ глазных болезней
Основатель «Потеряшек» рассказала тюменцам, как без денег создать сеть волонтерства
В Тюмени запущен проект для мотивации детей-сирот и студентов