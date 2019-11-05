Около ста тюменцев обратились в травмпункт из-за гололеда

СЕГОДНЯ 13:51 2019-11-05T13:51:24+03:00

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За три выходных дня в травпункт ОКБ №2 обратился 491 человек. Из них порядка ста тюменцев связывают свои травмы с гололедными явлениями.

По информации пресс-секретаря департамента здравоохранения по Тюменской области Александры Малыгиной, в целом цифра пострадавших меньше, чем в среднем в зимнее время года. Обращаемость не превысила среднесуточную по году.

– Что касается сегодняшнего утра, то пока обращения, связанные с гололедом, единичны. По ощущениям на улице скользко, поэтому рекомендуем быть предельно осторожными. «Любимые» места падений – ступеньки и крыльцо магазинов, остановки, территория возле подъездов домов. При падении чаще всего наблюдаются переломы и незавершенные переломы костей, ушибы, а также растяжение связок, – сообщила Малыгина.

В ведомстве добавили, что главное в такую погоду – это выбрать правильную обувь (без каблуков и на рифленой нескользящей подошве). Не следует носить длиннополую одежду и сумки на длинных ручках. Руки в карманах держать также не рекомендуется. Не нужно пытаться затормозить падение, растопыривая руки и ноги, и хватаясь за что-то – это может увеличить количество травм и переломов.

ИСТОЧНИК KP.RU