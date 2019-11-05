2019-11-05T13:32:38+03:00
Здоровье

Кость в горле, вата в носу: с какими проблемами тюменцы обращаются в скорую

Оба случая закончились для местных жительниц благополучно
Вадим Бегун
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Тюменка подавилась куриной костью. Фото - pixabay.com.Тюменка подавилась куриной костью. Фото - pixabay.com.
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Накануне, 4 ноября, одна тюменка подавилась куриной костью, у другой кусочек ватки застрял в носу. Обе перепуганные женщины вызвали скорую.

В первом случае 68-летняя женщина поторопилась во время еды, закашлялась, и куриная косточка встала ей поперек горла. Самостоятельно извлечь ее пенсионерка не смогла. Благо, что она ей сильно не мешала, лишь вызывала боль при глотании. В областной клинической больнице № 2 врачи удалили инородное тело. После процедуры женщина отправилась домой, злополучная кость больше ее не беспокоила и никаких осложнений не вызвала.

– Второй вызов поступил ровно через час, в 9.33 утра. Женщина вдохнула в себя накрученную на палочку вату, когда прочищала нос. Хорошо, что она не стала паниковать, а сразу начала дышать ртом, чтобы инородное тело не прошло дальше по дыхательным путям. В приемном отделении специальным оборудованием медики извлекли предмет из носовой пазухи, – рассказала пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

Всего за минувшие праздничные выходные врачи и фельдшеры оказали помощь 2052 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной помощи нуждались 892 человека, остальные – в неотложной. В стационары доставлены 880 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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