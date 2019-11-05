Пять тюменских маршрутов возвращаются на улицу Полевую
В Тюмени с завтрашнего дня, 6 ноября, общественный транспорт пойдет по улице Полевой. Здесь завершились ремонтные работы.
По информации МКУ «Тюменьгортранс», маршруты № 11, 17, 24, 40, 68 возвращаются к основным схемам движения. В ведомстве также просили обратить внимание, что маршрут № 3 «Центральный рынок – улица Газопромысловая» будет работать до остановочного пункта «Центральный рынок».
Там напомнили, что пассажиры общественного транспорта могут узнать расписание на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт» и по бесплатному телефону информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-0722.
Улица Полевая была закрыта для движения общественного транспорта с 20 мая этого года. Изначально городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта сообщал, что капитальный ремонт продлится до середины ноября, однако дорожники справились с задачей до 6 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU