2019-11-05T13:06:27+03:00
Общество

Пять тюменских маршрутов возвращаются на улицу Полевую

На участке дороги производился капитальный ремонт
Вадим Бегун
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По улице Полевой пойдет общественный транспорт. Фото - горадминистрация.По улице Полевой пойдет общественный транспорт. Фото - горадминистрация.
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В Тюмени с завтрашнего дня, 6 ноября, общественный транспорт пойдет по улице Полевой. Здесь завершились ремонтные работы.

По информации МКУ «Тюменьгортранс», маршруты № 11, 17, 24, 40, 68 возвращаются к основным схемам движения. В ведомстве также просили обратить внимание, что маршрут № 3 «Центральный рынок – улица Газопромысловая» будет работать до остановочного пункта «Центральный рынок».

Там напомнили, что пассажиры общественного транспорта могут узнать расписание на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт» и по бесплатному телефону информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-0722.

Улица Полевая была закрыта для движения общественного транспорта с 20 мая этого года. Изначально городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта сообщал, что капитальный ремонт продлится до середины ноября, однако дорожники справились с задачей до 6 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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