2019-11-05T12:40:01+03:00
Здоровье

Мужчина, пришедший навестить жену в тюменкую клинику, сам слег с инсультом

Работа медперсонала уберегла местного жителя от тяжелых последствий
Вадим Бегун
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Мужчина, пришедший навестить жену в тюменскую клинику, сам слег с инсультом.Мужчина, пришедший навестить жену в тюменскую клинику, сам слег с инсультом.Фото: Ольга Крыльцова
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Тюменским врачам пришлось спасать тюменца, который пришел навестить больную жену. Тромб полностью перекрыл кровоток: мужчине несказанно повезло, что он находился в это время в больнице.

По информации пресс-службы ОКБ №2, супруги непринужденно общались в палате, как вдруг тюменка заметила, что муж стал с трудом говорить, его речь превратилась в невнятный набор звуков, а левая половина лица слово осела вниз. Женщина не растерялась и тут же позвала в палату медсестру, которая заподозрила у пострадавшего инсульт. Мужчину уложили на каталку и оперативно транспортировали в неврологический кабинет.

– Тромб полностью перекрыл кровоток. Сразу после обследования ему провели тромболитическую терапию. Кровяной сгусток удалось растворить и восстановить кровообращение головного мозга. К мужчине вернулась способность спокойно говорить и ходить, – рассказала пресс-секретарь медучреждения Анастасия Дембицкая, добавив, что очень важно, чтобы пациент обратился в больницу сразу после появления первых симптомов заболевания. Только тогда помощь будет максимально эффективна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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