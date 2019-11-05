2019-11-05T12:01:48+03:00
Происшествия

«Веня вернулся!»: тобольские полицейские отыскали дорогого кота, украденного незнакомкой

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменка украла дорогого кота. Фото - pixabay.com.Тюменка украла дорогого кота. Фото - pixabay.com.
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В тобольскую полицию обратился 32-летний мужчина с сообщением о пропаже кота породы британская короткошерстная. Животное за 55 тысяч рублей пропало с территории организации, куда его отправил хозяин после того, как выяснилось, что у детей началась аллергия на шерсть.

– Неизвестная женщина зашла в сторожевую комнату, расположенную на территории организации, взяла кота и скрылась на автомобиле. Ее удалось вычислить по камерам видеонаблюдения. Стражи порядка выяснили, что 42-летняя подозреваемая является жительницей села Алымка Уватского района. Полицейские созвонились с фигуранткой, и та согласилась приехать в город и добровольно отдать кота, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Женщина сказала следователю, что животное ей очень понравилось, именно поэтому она и решила его похитить. Злоумышленница свою вину признала. Кот по кличке «Веня» возвращен законному владельцу. По данному фату следователем возбуждено уголовное дело, женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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