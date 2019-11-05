Авто против погрузчика: маленький тюменец пострадал в необычной аварии

СЕГОДНЯ 11:31 2019-11-05T11:31:54+03:00

Во время ДТП мальчик находился в детском кресле

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В Тюмени иномарка «догнала» погрузчик. В результате аварии пострадал четырехлетний пассажир.

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 4 ноября, в шестом часу вечера на улице Федюнинского, 20. Столкнулись автомобиль «Ниссан Санни» и погрузчик «Джон Дир».

– По предварительным данным, 30-летний молодой человек, который управлял японской иномаркой, не выбрал безопасную дистанцию. Водитель авто и его пассажир, четырехлетний мальчик, получили травмы и ушибы. Ребенок во время движения автомобиля находился в детском кресле, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве рассказали об еще одной аварии, произошедшей вчера. Так, около одиннадцати часов утра на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Барнаульская, 38 «Хендай Гейтц» сбил 56-летняя женщина. По предварительным данным, 33-летняя девушка, управлявшая машиной, не пропустила пешехода. В результате ДТП пострадавшая получила множественные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU