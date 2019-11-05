2019-11-05T09:31:16+03:00
Происшествия

«Им ничего не будет»: в Тюмени на пешеходном переходе сбили девушку

Очевидцы утверждают, что автомобили неслись по дороге с большой скоростью
Вадим Бегун
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В Тюмени на "зебре" сбили пешехода. Фото - "Инцидент Тюмень".В Тюмени на "зебре" сбили пешехода. Фото - "Инцидент Тюмень".
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В Тюмени накануне, 4 ноября, у дома №12 по улице Республики автомобиль сбил девушку. Очевидцы дорожного инцидента выложили фотографии с места происшествия в социальные сети.

«Перекресток Республики и Красина. Subaru Impreza WRX STI и «Golf plus» летели по Республике со скоростью примерно 180-200 километров в час, сбили девочку, лет 17-18, на полной скорости. Лобовое стекло всмятку, капот загнут. Очень обидно, что этим людям ничего не будет, я в этом уверен», – пишет в одной из групп «ВКонтакте» очевидец.

– Водитель иномарки Subaru Impreza сбил девушку 2001 года рождения. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По предварительным данным, водитель нарушил правила проезда пешеходного перехода, – сообщили в управлении Госавтоинспекции по Тюменской области.

О состоянии пострадавшей пока ничего неизвестно. Корреспонденты «Комсомольской правды – Тюмень» отправили запрос в региональный департамент здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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